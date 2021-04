Bundes-Notbremse: Verschärfung bei Schulen und Einzelhandel in Bayern

Sie ist nun offiziell beschlossen. Ab Montag, den 26.04.2021 gilt die bundesweite Corona-Notbremse. Der Bundestag hat heute grünes Licht gegeben. Für uns in Bayern ändern sich auch ein paar Regeln.

In ganz Deutschland müssen nun einheitliche Regeln umgesetzt werden, und zwar immer in Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die 7-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 lag. Die Bundesländer können aber sogar noch schärfere Regeln erlassen.

Private Treffen:

Höchstens ein Haushalt mit einer weiteren Person (Kinder bis 14 zählen nicht mit), Ausnahmen gibt es, wenn es um das Sorgerecht gibt. Zu Trauerfeiern sollen bis zu 30 Menschen zusammenkommen dürfen.

Ausgangsbeschränkungen:

Zwischen 22 und 05 Uhr gilt eine allgemeine Ausgangsbeschränkung. Neu ist, dass man alleine bis Mitternacht noch zum Joggen oder Spazierengehen rausgehen darf. Ob Bayern dies erlauben wird, ist unklar. Die allgemeinen Ausnahmen, wie berufliche Gründe oder das Gassigehen mit einem Hund, bleiben bestehen.

Schulen und Kindergärten:

Schulen müssen ab einer 7-Tage-Inzidenz von 165 komplett in den Distanzunterricht. In Bayern wird nach wie vor ab der Inzidenz von 100 für die meisten Klassen schon Distanzunterricht gelten, Ausnahmen gibt es nur für Abschlussklassen, 11. Klassen an Gymnasium und FOS sowie 4. Klassen. Anstatt ab einer Inzidenz ab 200 müssen diese Ausnahmen nun ab einer Inzidenz von 165 wegfallen.

Einzelhandel:

Ab der Inzidenz von 100 dürfen Geschärfte noch Termin-Shopping für Kunden mit einem negativen Corona-Test anbieten, ab einer Inzidenz ab 150 aber nur noch Click&Collect. In Bayern war das zuletzt erst ab einer Inzidenz von 200 der Fall.

Körpernahe Dienstleistungen:

Ab einer Inzidenz von über 100 dürfen nur noch Einrichtungen zu medizinischen, therapeutischen, seelsorgerischen oder pflegerischen Zwecken öffnen. Eine Ausnahme gibt es für Friseure und Fußpfleger, wenn Kunden einen negativen Corona-Test vorlegen können.

Freizeit:

Alle Freizeiteinrichtungen müssen ab einer Inzidenz von 100 schließen. Die Ausnahme sind Zoos und botanische Gärten, hier müssen Besucher dann aber einen negativen Corona-Test vorlegen.

Gastronomie:

Die bleibt ab einer Inzidenz von 100 deutschlandweit geschlossen und darf nur Essen zum Abholen oder Liefern anbieten.

Generell gilt, dass Bundesländer noch schärfere Regeln erlassen können, die Bundes-Notbremse schreibt nur das Minimum der Regeln vor, die nun überall umgesetzt werden müssen. Viele Virologen kritisieren, dass die Maßnahmen nicht ausreichen, um die dritte Welle zu stoppen.