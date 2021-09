Bundestagswahl: Die vorläufigen Endergebnisse in Oberbayern

Die CSU hat bei der Bundestagswahl 2021 in Bayern herbe Verluste bei den Zweitstimmen hinnehmen müssen, gewinnt aber fast alle Direktmandate. Nur in München können sich die Grünen in einem Wahlbezirk durchsetzen. Hier sind die vorläufigen Endergebnisse

Wahlkreise 213 Erding – Ebersberg

Direktmandat (Erststimme)

CSU – Andreas Lenz 42,3 % (2017 erzielte Andreas Lenz noch 48,2 % der Stimmen)

SPD – Magdalena Wagner 14,5 %

Grüne – Christoph Lochmüller 14,9 %

FW – Birgit Obermaier 7,3 %

FDP – Marc Salih 7,9 %

AfD – Peter Junker 6,9 %

Die Linke – Tobias Boegelein 2,0 %

ÖDP – Charlotte Schmid 1,4 %

Bayernpartei – Simone Binder 1,2 %

dieBasis – Alexandra Motschmann 1,8 %

Zweitstimmen (Ergebnis 2017)

CSU 33,4 % (39,1 %)

SPD 15,3 % (12,3 %)

FDP 12,1 % (11,9 %)

AfD 7,3 % (11,9 %)

Grüne 14,7 % (10,9 %)

Die Linke 2,2 % (5,4 %)

FW 8,3 % (2,9%)

Wahlkreis 214 Freising – Pfaffenhofen – Neuburg-Schrobenhausen

Direktmandat (Erststimme)

CSU – Erich Irlstorfer 36,2 % (bei der letzten Wahl holte Irlstorfer das Direktmandat noch mit 43,0 % der Stimmen)

SPD – Andreas Mehltretter 13,5 %

Grüne – Leon Eckert 12,5 %

FDP – Eva-Maria Schmidt 7,6 %

AfD – Johannes Huber 9,4 %

Die Linke – Nicolas-Pano Graßy 2,0 %

FW – Karl Ecker 12,0 %

ÖDP – Emilia Kirner 1,6 %

Die Partei – Daniel Weigelt 1,1 %

dieBasis – Eckhard Reineke 2,5 %

Bayernpartei – Florian Geisenfelder 0,9 %

V-Partei3 – Magdalena Lippa 0,5 %

Volt – Horst Boljahn 0,3 %

Zweitstimmen (Ergebnis 2017)

CSU 32,6 % (39,7 %)

AfD 9,1 % (13,6 %)

SPD 15,1 % (12,4 %)

FDP 11,3 % (10,4 %)

Grüne 13,5 % (9,7 %)

Die Linke 2,3 % (5,1 %)

FW 9,7 % (3,8 %)

Wahlkreis 215 Fürstenfeldbruck + Dachau

Direktmandat (Erststimme)

CSU – Katrin Staffler 38,0 % (2017 holte Staffler das Direktmandat mit 43,6% der Stimmen)

SPD – Michael Schrodi 19,3 %

Grüne – Beate Walter-Rosenheimer 13,3 %

FDP – Ulrich Bode 8,4 %

AfD – Florian Jäger 6,8 %

FW – Susanne Droht 6,8 %

dieBasis – Dr. Christian Kreiß 2,7 %

Zweitstimmen (Ergebnis 2017)

CSU 33,3 % (39,8 %)

SPD 16,2 % (13,7 %)

FDP 12,0 % (11,6 %)

AfD 6,9 % (11,6 %)

Grüne 15,9 % (11,0 %)

Die Linke 2,2 % (5,1 %)

FW 6,4 % (2,4 %)

Wahlkreis 224 Starnberg – Landsberg und die Stadt Germering

Direktmandat (Erststimme)

CSU – Michael Kießling 38,2 % (2017 holte Kießling das Direktmandat mit 42,1 % der Stimmen)

SPD – Carmen Wegge 13,4 %

AfD – Rainer Groß 6,0 %

FDP – Britta Hundesrügge 9,2 %

Grüne – Martina Neubauer 19,9 %

FW – Rasso Rebay von Ehrenwiesen 5,0 %

Zweitstimmen (Ergebnis 2017)

CSU 32,1 % (38,3 %)

FDP 13,3 % (14,2 %)

Grüne 18,1 % (13,1 %)

SPD 15,9 % (12,7 %)

AfD 6,1 % (9,9 %)

FW 5,0 % (1,6 %)

Wahlkreis 217 München-Nord

Direktmandat (Erststimme)

CSU – Bernhard Loos 25,7 %

SPD – Florian Post 21,9 %

Grüne – Doris Wagner 24,2 %

FDP – Daniel Föst 11,2 %

AfD – Petr Bystron 4,3 %

Die Linke – Christian Schwarzenberger 3,6 %

FW – Linus Springer 2,3 %

Zweitstimmen (Ergebnis 2017)

CSU 22,9 % (28,8 %)

Grüne 25,6 % (16,9 %)

SPD 19,0 % (16,7 %)

FDP 14,8 % (15,1 %)

AfD 4,7 % (8,6 %)

Die Linke 4,0 % (8,2 %)

FW 2,5 % (1,1 %)

Wahlkreis 218 München-Ost

Direktmandat (Erststimme)

CSU – Wolfang Stefinger 31,7 %

SPD – Claudia Tausend 19,8 %

Grüne – Vaniessa Rashid 22,0 %

Die Linke – Julian Zieglmaier 2,5 %

AfD – Wilfried Biedermann 4,2 %

Zweitstimmen (Ergebnis 2017)

CSU 25,5 % (31,4 %)

SPD 18,7 % (16,0 %)

Grüne 24,6 % (16,0 %)

FDP 14,0 % (14,7 %)

AfD 4,6 % (8,6 %)

Die Linke 3,7 % (7,6 %)

FW 2,6 % (1,1 %)

Wahlkreis 219 München-Süd

Direktmandat (Erststimme)

CSU – Michael Kuffer 26,8 %

SPD – Sebastian Roloff 19,7 %

Grüne – Jamila Schäfer 27,5 %

FDP – Thomas Sattelberger 9,6 %

AfD – Wolfgang Wiehle 4,4 %

Die Linke – Kerem Schamberger 3,6 %

Zweitstimmen (Ergebnis 2017)

CSU 23,5 % (29,8 %)

Grüne 26,4 % (17,4 %)

SPD 19,2 % (16,2 %)

FDP 12,5 % (13,3 %)

Die Linke 4,5 % (8,7 %)

AfD 4,6 % (8,6 %)

FW 2,7 % (1,2 %)

Wahlkreis 220 München-West/Mitte

Direktmandat (Erststimme)

CSU – Stephan Pilsinger 27,0 %

SPD – Seija Knorr-Köning 19,9 %

Grüne – Dieter Janecek 26,9 %

FDP – Lukas Köhler 9,7 %

AfD – Paul Podolay 3,8 %

Die Linke – Nicole Gohlke 3,5 %

Zweitstimmen (Ergebnis 2017)

CSU 23,0 % (29,8 %)

Grüne 27,5 % (18,5 %)

SPD 19,0 % (15,9 %)

FDP 13,4 % (13,7 %)

Die Linke 4,2 % (8,6 %)

AfD 4,3 % (7,7 %)

FW 2,5 % (1,0 %)

Wahlkreis 221 München-Land

Direktmandat (Erststimme)

CSU – Florian Hahn 39,1 %

SPD – Korbinian Rüger 15,2 %

Grüne – Anton Hofreiter 20,4 %

FDP – Axel Schmidt 9,2 %

Die Linke – Katinka Burz 1,9 %

AfD – Gerold Otten 5,0 %

FW – Gerhard Kißlinger 3,9 %

Zweitstimmen (Ergebnis 2017)

CSU 32,6 % (37,3 %)

SPD 17,2 % (14,0 %)

Grüne 18,5 % (12,6 %)

FDP 14,5 % (15,3 %)

AfD 5,3 % (9,4 %)

Die Linke 2,2 % (5,1 %)

FW 3,8 % (1,9 %)

