Bundestagswahl Live-Ticker

+++19:10 Uhr+++

Die bayerische AfD-Chefin ist mit dem Ausgang der Bundestagswahl nicht zufrieden. Die Partei habe sich in Bayern 15 Prozent zum Ziel gesetzt, sagte die Landesvorsitzende Corinna Miazga am Sonntagabend im BR-Fernsehen. Laut der Prognose des Senders kommt die AfD im Freistaat auf rund 10 Prozent.

Miazga sagte, ein Teil der AfD-Wähler hätten bei der FDP oder den Freien Wähler die Kreuzchen gemacht. Ihre Partei habe aber deutlich mehr Potenzial. «Ich bin sicher, dass wir eigentlich 20 Prozent definitiv anvisieren könnten.» Dazu müsse aber das Image, die AfD sei eine gefährliche Partei, überwunden werden.

+++19:08 Uhr+++

Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) steht nach einer ARD-Prognose von Sonntagabend nach vielen Jahrzehnten vor der Rückkehr in den Bundestag. Die von der Fünf-Prozent-Hürde befreite Minderheitenpartei aus Schleswig-Holstein kann demnach einen Abgeordneten nach Berlin schicken. Als fraktionsloser Abgeordneter könnte der Flensburger Stefan Seidler - ein Vertreter der dänischen Minderheit - ins Parlament einziehen.

Der SSW trat zum ersten Mal seit 1961 wieder bei einer Bundestagswahl an. Die Partei der dänischen Minderheit und der nationalen Friesen muss als Partei einer nationalen Minderheit nur so viele Stimmen gewinnen, dass ihr nach dem Berechnungsverfahren ein Sitz zusteht. Gewählt werden konnte der SSW nur in Schleswig-Holstein.

Für den SSW wäre dies eine Rückkehr nach sehr langer Zeit. 1949 schaffte Hermann Clausen als bislang einziger Abgeordneter für eine Legislaturperiode den Einzug ins nationale Parlament. 1961 beschloss die Partei dann, bis auf Weiteres nicht mehr bei Bundestagswahlen anzutreten.

+++18:47 Uhr+++

Die Hochrechnung der ARD sieht etwas anders aus:

CDU/CSU: 24,7 %



SPD: 24,9 %



Grüne: 14,8 %



FDP: 11,2 %



AfD: 11,3 %



Die Linke: 5,0 %



Sonstige: 8,1 %

Klar ist, es ist ein sehr knappes Rennen zwischen Union und SPD und damit ist die Frage, wer wird der nächste Bundeskanzler, auch noch lange nicht entschieden. Außerdem muss abgewartet werden, ob es Die Linke wirklich in den Bundestag schafft oder doch noch knapp an der Frünf-Prozent-Hürde scheitern.

+++18:45 Uhr+++

Die erste Hochrechnung beim ZDF ist da:

CDU/CSU: 24,2 %



SPD: 25,8 %



Grüne: 14,7 %



FDP: 11,8 %



AfD: 10,1 %



Die Linke: 5,0 %



Sonstige: 8,4 %

Die Zahlen stammen aber nur von Wahllokalen, in denen heute die Menschen ihre Stimmen abgegeben haben. Briefwähler sind damit noch nicht berücksichtigt.

+++18:39 Uhr+++

Der Grünen-Fraktionschef im Bundestag, Anton Hofreiter, ist mit dem Abschneiden seiner Partei in den Prognosen zur Bundestagswahl unzufrieden. Dem Bayerischen Fernsehen sagte er: «Wir hätten uns mehr erhofft.» Jetzt gehe es darum, das Beste aus dem Ergebnis zu machen. Erst einmal aber freue er sich, dass das Ergebnis der Grünen deutlich stärker sei als bei der vorherigen Bundestagswahl. Auf die Frage nach der favorisierten Koalition antwortete Hofreiter zurückhaltend: Der Wahlabend werde noch spannend, erst müsse man schauen, «was insgesamt raus kommt». Hofreiter trat auf Platz 2 der bayerischen Landesliste an.

+++18:38 Uhr+++

Der bayerische SPD-Landtagsfraktionschef Florian von Brunn hat aus den Prognosezahlen zur Bundestagswahl einen klaren Anspruch abgeleitet: «Ich würde sagen, das ist ein Auftrag an Olaf Scholz, die nächste Regierung zu bilden in Deutschland», sagte er in einer ersten Reaktion kurz nach 18.00 Uhr im BR-Fernsehen. «Die Angstkampagne der Union, die eigentlich nur überdecken soll, dass sie zu wenige Inhalte haben, ist nicht aufgegangen.»

+++18:37 Uhr+++

In der CSU löst das mutmaßlich schlechteste Abschneiden der Partei bei Bundestagswahlen seit mehreren Jahrzehnten Enttäuschung aus. «Was das CSU-Ergebnis betrifft, so sind das natürlich Zahlen, die können in absoluter Höhe nicht zufriedenstellen», sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume im Bayerischen Fernsehen.

Nach der Prognose des Senders lag die CSU bei 33 Prozent - schlechter abgeschnitten hatte die Partei lediglich bei der allerersten Bundestagswahl 1949. Blume betonte jedoch, dass manche Umfrage im Vorfeld nun «eines Besseren belehrt» worden sei. Ein Linksrutsch in Deutschland habe «in diesem Ausmaß» nicht stattgefunden.

+++18:33 Uhr+++

Die Union wird das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte bei einer Bundestagswahl verzeichnen. Woher kommen die enormen Verluste? Laut der Forschungsgruppe Wahlen hat die CDU vor allem bei den unter 30-Jährigen verloren. Die SPD konnte hingegen vor allem bei den über 60-Jährigen punkten und ist dort demnach sogar stärker als die Union.

+++18:25 Uhr+++

Bei diesem knappen Ergebnissen, zeigen sich die Parteien für sämtliche Koalitionen gesprächsbereit. Wolfgang Kubicki von der FDP sagt in der ARD, dass die FDP sich am liebsten eine Jamaikakoaltion aus Union, Grünen und FDP wünschen würde, aber es da eben auf die Grünen drauf ankommen würde. Der Grundsatz von 2017 "lieber nicht regieren, als schlecht regieren" gelte weiterhin.

+++18:12 Uhr+++

Wer wird Kanzler, Laschet oder Scholz? Traditionell hat die Partei mit den meisten Stimmen den Regierungsauftrag und stellt den Kanzler. Nun gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und CDU. Entscheidet am Ende ein dritter Koalitionspartner? Bei einer Koalition mit der FDP würde wohl Laschet Kanzler, bei einer Koalition mit den Grünen hingegen Scholz.

+++18:09 Uhr+++

Laut den ersten Prognosen wären vier Koalitionen möglich.

Jamaika aus Union, FDP und Grüne

Ampelkoalition aus SPD, FDP, Grüne

Große Koaltion aus SPD und CDU

und Kenia-Koaltion aus SPD, CDU und Grüne

Eine rot-rot-grüne Koaltion aus SPD, Linke und Grüne hat demnach hingegen keine Mehrheit.

+++18:07 Uhr+++

Laut der Prognose von Infratest Dimap musste die CSU in Bayern deutliche Verluste hinnehmen. Demnach kommt sie auf 33 Prozent der Stimmen. Vor vier Jahren waren es noch 38,8 Prozent.

+++18:02 Uhr+++

Bei der Forschungsgruppe Wahlen sieht die Progrnose etwas anders aus:

CDU/CSU: 24 %



SPD: 26 %



Grüne: 14,5 %



FDP: 12 %



AfD: 10 %



Die Linke: 5 %



Sonstige: 8,5 %

+++18:00 Uhr+++

Das ist die erste Prognose zur Bundestagswahl von Infratest Dimap:

CDU/CSU: 25 % (-8,0 %)



SPD: 25 % (+4,5 %)



Grüne: 15 % (+6,1 %)



FDP: 11 % (+0,3 %)



AfD: 11 % (-1,6 %)



Die Linke: 5 % (-4,2 %)



Sonstige: 8 % (+2,9 %)



+++17:56 Uhr+++

In München ist die Wahlbeteiligung defintiv gestiegen. Um 17:30 Uhr lag sie bei 78,4 Prozent. 2017 lag sie zum Schluss bei 76,2 Prozent.

+++17:53 Uhr+++

Die Spannung steigt, bei den Bürgern, aber natürlich vor allem bei den Politikern. In sieben Minuten schließen die Wahllokale, dann gibt es die ersten Prognosen, und wir alle haben eine Ahnung, wo die Reise hingeht. Die Politiker versammeln sich auf Wahlpartys, um gemeinsam die Bekanntgabe der Prognose zu verfolgen. Die CDU in Berlin versammelt sich im Konrad-Adenauer-Haus. Kanzlerin Merkel und Gesundheitsminister Spahn sind schon länger da und warten gemeinsam.

+++17:44 Uhr+++

Laut dem Umfrageinsitut Infratest Dimap ist die Wahlbeteiligung bei dieser Bundestagswahl leicht zurückgegangen. Sie liegt demnach bei 76,0 %. 2017 lag sie bei 76,2 %.

+++17:42 Uhr+++

Was waren die entscheidenen Themen für die WählerInnen? Laut einer Umfrage von Infratest Dimap für die ARD landete das Thema soziale Sicherheit auf Platz 1 (28 %). Für 22 Prozent waren die Themen Umwelt und Klima wahlentscheidend, genauo viele nannten Wirtschaft und Arbeit. Der Umgang mit der Corona-Pandemie war hingegen nur für 7 Prozent laut der Umfrage wahlentscheidend.

+++17:14 Uhr+++

In der Haupstadt Berlin läuft der Wahltag heute teilweise sehr chaotisch ab. Bei der Senatswahl lagen in Wahllokalen die falschen Stimmzettel aus, in mehreren Wahllokalen sind dann (die korrekten) Stimmzettel ausgegangen und sie mussten schließen. Es bilden sich teils lange Schlangen. Wer vor 18 Uhr in der Schlange steht, darf auch noch nach 18 Uhr wählen, wer danach kommt, nicht mehr, so die Landeswahlleitung in Berlin.

+++17:09 Uhr+++

Die CSU in München zittert. 2017 hat sie noch in allen vier Wahlbezirken in der Landeshauptstadt das Direktmandat geholt. In den Umfragen lagen dieses Jahr aber die Grünen vorne. Die CSU konnte zuletzt aufholen und hofft darauf, dass sich die Kandidaten von SPD und Grünen gegenseitig die Stimmen wegnehmen und am Ende doch die CSU wieder den Sieg bei den Erststimmen holt. Im Rest von Oberbayern sollte es hingegen für die CSU wieder mit dem Sieg klappen. In den Wahlkreisen Erding-Ebersberg, Fürstenfeldbruck-Dachau, Landsberg-Starnberg und Freising-Pfaffenhofen-Neuburg-Schrobenhausen treten die aktuellen InhaberInnen der Direktmandate wieder zur Wahl an. Allesamt gehören zur CSU.

+++17:05 Uhr+++

Bei der Bundestagswahl haben zunächst etwas weniger Wähler in den Wahllokalen abgestimmt als bei der Wahl 2017. Allerdings wird zugleich mit einem deutlich gestiegenen Briefwähleranteil gerechnet - was eine Trendaussage zur Gesamt-Wahlbeteiligung schwierig macht. Nach Angaben des Bundeswahlleiters hatten vor Ort bis 14.00 Uhr 36,5 Prozent aller Wahlberechtigten ihre Stimmen abgegeben. Die Stadt München gibt immer wieder Updates zu der Wahlbeteiligung in der Landeshaupstadt. Diese lag um 17:00 Uhr bei 76,8 % und damit schon höher als bei der letzten Bundestagswahl. Und die Wahllokale haben ja noch geöffnet.

+++17:00 Uhr+++

In genau einer Stunde schließen die Wahllokale und dann gibt es die ersten Wahlprognosen. Aber wie werden diese überhaupt erstellt? Die Meinungsforschinstitute "Infratest dimap" und "Mannheimer Forschungsgruppe" positionieren Mitarbeitern vor Hunderten Wahllokalen und bitten die Wähler nach dem Urnengang, ihnen in einem anonymen Interview zu erzählen, wo sie ihre Kreuze gemacht haben. Das ergibt sehr genaue Ergebnisse, die im Schnitt nur um 0,5% vom Endergebnis abstimmen. Allerdings haben dieses Jahr viel mehr Menschen als normal Briefwahl gemacht. Die Frage ist, ob das die Prognosen ungenauer macht, oder die Experten doch gut genug einschätzen können, wie diese Wähler im Vergleich zu den Menschen, die erst heute ihre Stimme abgegeben haben, abgestimmt haben.

+++16:56 Uhr+++

Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Bundestagswahl. Und heute ist schon einiges passiert. Armin Laschet faltet seinen Wahlzettel falsch, und zeigt so den Kameras, wo er seine Kreuze gemacht hat (beide natürlich bei der CDU). In Wuppertal müssen Wahllokale anfangs wegen einer Fliegerbombe geschlossen bleiben, und nun das.

Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger ist wegen der kurzzeitigen Veröffentlichung von Wahlprognose-Zahlen in die Kritik geraten. In einem Tweet auf Aiwangers Profil, der wenig später wieder gelöscht wurde, wurden am Sonntag Zahlen aus einer Nachwahlbefragung der Forschungsgruppe Wahlen genannt - verbunden mit dem Aufruf, die «letzten Stimmen» nun den Freien Wählern zu geben.

CSU-Generalsekretär Markus Blume griff Aiwanger scharf an und forderte Konsequenzen. «Hubert Aiwanger verbreitet vor 18 Uhr Prognoseergebnisse und verbindet sie mit einem Wahlaufruf», schrieb Blume auf Twitter und fügte hinzu: «Ein unglaublicher Fall von Wahlmanipulation und Wählerbeeinflussung. Das ist zutiefst undemokratisch und muss Konsequenzen haben!»

Laut Bundeswahlgesetz ist es eine Ordnungswidrigkeit, vor Schließung der Wahllokale «Ergebnisse von Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe über den Inhalt der Wahlentscheidung» zu veröffentlichen. Dies kann «mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden».