Schüler und Pendler in Oberbayern könnten am Freitagmorgen länger in die Arbeit und in die Schule brauchen: Denn viele Busbetriebe streiken. Bis neun Uhr sollen auf vielen Linien, vor allem im Südosten Oberbayerns die Busse stehen bleiben. Der Landesverband Bayerischer Busunternehmen will damit auf finanzielle Probleme wegen der hohen Spritpreise aufmerksam machen. Alle betroffenen Linien findet ihr hier.