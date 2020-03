Bus-Umfrage in Freising gut angelaufen

Busse fahren selten und man muss ständig umsteigen – es gibt viele Gründe nicht die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Die Stadtwerke hier in Freising wollen das allerdings ändern. Und um zu verstehen, wo genau Nachbesserungsbedarf im Verkehrsplan ist, gibt es eine Online-Umfrage für die Bürger. Dort können sie ihre Wünsche, Kritik und auch Vorschläge einbringen. Rund 600 Menschen haben bereits an der Umfrage teilgenommen. Und für alle, die online nicht teilnehmen wollen, liegen jetzt Umfragen in den Stadtwerken, der Stadtbibliothek und dem Bürgerburo in Papierform aus. Noch bis zum 19. April können Bürger teilnehmen.

Hier geht’s zur Umfrage….