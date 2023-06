Nicht mal einen Monat ist es her, dass die brandneuen, digitalen Anzeigetafeln an den Bushaltestellen in Fürstenfeldbruck installiert wurden. Die Tafel am Hauptplatz wurde schon beschädigt – und zwar von einem Bus. Der Fahrer hatte die neue Tafel wohl übersehen und ist mit dem Spiegel hängen geblieben. Nun muss schon eine neue Anzeige her – eventuell muss auch der verdrehte Mast erneuert werden.