Busfahrermangel im LK Starnberg immer dramatischer

Der Bus fährt an der Haltestelle vorbei oder kommt gar nicht erst. Das erleben gerade immer wieder Schüler hier in Oberbayern. Der Grund: Die Busbetriebe sind am absoluten Limit, ihnen fehlen Tausende Busfahrer. Im Landkreis Starnberg schaltet Landrat Stefan Frey deshalb jetzt in den Krisenmodus. Geplante Ausbauprojekte im Busnetz werden erst mal gestoppt. Stattdessen hat Frey die Busbetriebe aufgerufen, besonders die Schülerbeförderung zu bevorzugen. Das heißt: Erst fallen die normalen Linienbusse aus, dann erst die Schulbusse. Das heißt aber auch: Öffi-Fahrgäste in Oberbayern müssen sich immer öfter auf ausfallende Busse einstellen.