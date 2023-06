Busfahrtraining für Vorschüler

Welcher Bus ist der richtige? Wie steige ich richtig ein und wie benehme ich dann mich im Bus? Nach den Sommerferien geht’s für die Vorschüler auch aus Mittelstetten in die Grundschule, und dann müssen sie auch alleine Bus fahren können. Deshalb hat die ÖPNV-Stabsstelle jetzt mit den Kleinen zusammen geübt – damit dann am ersten Schultag alle pünktlich und sicher in der Schule ankommen. Das Angebot des Landkreises steht auch anderen Kindergärten offen. Infos bekommt ihr über die E-Mail-Adresse mein-landkreisbus@lra-ffb.de oder telefonisch unter 08141 5197098 moder 5794.