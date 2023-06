Campingplatz-Sucher

Seit Corona ist Camping der Urlaubstrend schlechthin, auch bei uns in Oberbayern. Auf über 90 Campingplätzen, wie zum Beispiel Utting am Ammersee ist gerade in den Pfingstferien Hochbetrieb. Wer auch noch einen passenden Platz für sich seinen Natururlaub sucht, für den gibt es jetzt extra den Online – Campingplatzsucher. Den findet ihr auf der Seite des Landesverbands der Campingwirtschaft Bayern – und der zeigt euch dann alle Campingplätze in Oberbayern und auch, ob noch ein Platz für euch frei ist.

Den Link findet ihr hier.