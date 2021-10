Carsharing ist nicht nur was für München, Berlin und andere Großstädte. Auch in Geltendorf und Türkenfeld soll es bald Autos geben, die sich jeder spontan ausleihen kann. Dafür hat sich nun eine eigene Kooperative gegründet. Der Verein will nun Autos anschaffen und so zum Beispiel dafür sorgen, dass sich Familien kein Zweitauto kaufen müssen. Und der Verein will auch Lastenräder anbieten. Der Start ist für Anfang nächsten Jahres geplant.