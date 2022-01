“Chaoscityriders” holen Christbäume gegen Spenden ab

Mit dem Dreikönigstag am Donnerstag ist die Weihnachtszeit offiziell vorbei und damit wird es auch Zeit, sich Gedanken über den Weihnachtsbaum zu machen. Hier in Dachau geht das unkompliziert und gegen eine kleine Spende für einen guten Zweck. Denn der Verein “Chaoscityriders” holt am Freitag und Samstag wieder Christbäume direkt von zu Hause ab. Das Ganze zusammen mit einer kleinen Spende und die ist in diesem Jahr für die Freiwillige Feuerwehr Dachau, die auch bei der Aktion mithilft. Anmelden geht noch bis morgen unter www.chaoscityriders.de!