Tolle Leistung der Chaoscityriders in Dachau. Die vier Freunde haben letzte Woche insgesamt 300 alte Christbäume eingesammelt. So haben sie rund 7.000 Euro an Spenden eingesammelt, die sie nun an gute Zwecke im Landkreis Dachau spenden, wie die Dachauer Nachrichten berichten.