Checkliste weniger Stress an Weihnachten

Einkaufen

Am Besten alles was sich länger hält schon jetzt einkaufen, wie zum Beispiel Kartoffeln oder Nudeln, denn die Lebensmittelpreise steigen in den Tagen vor Weihnachten erheblich an und die Läden sind immer überfüllt.

Bis wann kann ich Essen für die Feiertage einkaufen?

Wer beim Metzger Fleisch vorbestellen möchte, sollte sich erkundigen, bis wann das möglich ist. Die geben ihre Vorbestellungen beim Bauer/Schlachter meist schon Anfang Dezember ab. Das heißt zwar nicht, dass ihr danach nichts mehr bekommt, aber so früh wie möglich bestellen und ihr seid einfach auf der sicheren Seite. Die großen Supermärkte haben hingegen noch bis 14 Uhr am 24. Dezember geöffnet.

Kühlschrank

An Weihnachten platzt der Kühlschrank aus allen Nähten. Deswegen solltet ihr ihn jetzt schon ausmisten und offene Lebensmittel verbrauchen.

Geschenke

In den Tagen vor Weihnachten schnellt der Preis für Geschenkpapier in die Höhe. Daher solltet Ihr es so früh wie möglich besorgen und auch die Geschenke gleich einpacken.

Bis wann kann ich online Geschenke bestellen?

Da hat jeder Shop seine eigene Frist. Bei kleineren Shops solltet ihr noch diese Woche bestellen, um sicher zu gehen. Der größte Online-Händler Amazon sagt hingegen, dank Premiumversand kann man bei ihm auch erst am 23. Dezember bestellen, und die Geschenke sind rechtzeitig zum Fest da. Ist aber nur für Prime-Kunden umsonst, alle anderen zahlen extra., In Teilen von München könnt ihr auch noch direkt am 24.12 bestellen und es kommt noch pünktlich unter den Baum. Bei Ebay endet die Frist für DHL Pakete am 20. Dezember um 18 Uhr.

Bis wann kann ich in Geschäften noch Geschenke kaufen?

Ladenschluss ist wieder am 24. Dezember um 14 Uhr. Allerdings haben meist nur große Kaufhäuser und Supermärkte bis dahin geöffnet. Die meisten kleineren Läden machen am 24. nicht mehr auf.

Bis wann muss ich spätestens selbst Pakete verschicken?

Wenn ihr eure Pakete innerhalb Europas verschicken wollt liegt die Frist bei ca. 2 Wochen vor Weihnachten, außer bei direkten Nachbarn wie Österreich, da geht es auch noch etwas später. Versendet ihr innerhalb Deutschlands ist der letzte Termin der 19.12. um 12 Uhr.

Bei Briefen und Karten ist es ähnlich: innerhalb Deutschlands reicht 2 Tage vor Weihnachten, innerhalb Europas Mitte Dezember und außerhalb Europas läuft die Frist am 7. Dezember ab.

Der Christbaum

Damit er länger hält solltet Ihr euren Baum kühl und trocken lagern und auch innen nicht in die Nähe einer Heizung oder eines Ofens stellen. Ein Tipp gegen das Nadeln: etwa einen Teelöffel voll Zucker ins Wasser beimischen.

Tanken

Das solltet Ihr am besten so früh wie möglich machen, denn an Weihnachten selbst kann der Spritpreis um fünf Cent teurer werden als davor. Am meisten Geld spart Ihr normal, wenn Ihr abends zwischen 19 und 22 Uhr tanken geht.

Kerzen

Weihnachten ist Kerzenzeit. Am Christbaum, auf der Pyramide oder dem Adventskranz sind sie im Einsatz. Damit sie länger brennen, solltet Ihr sie ins Gefrierfach packen. "Schockgefrostete" Teelichter brennen doppelt so lange, Stabkerzen halten sogar dreimal so lange wie ungekühlte Kerzen. Je länger die Kerzen im Kühlfach auf Eis liegen, desto besser.

Wein

Bei vielen Leuten immer noch ein No-Go ist Wein aus dem Tetrapack-Kanister, aber er hat viele Vorteile. Denn nicht nur das Entsorgen ist einfacher und umweltfreundlicher, sondern dieser Wein ist oft auch besser, sagen Experten. Denn im Gegensatz zu Glasflaschen, ist er lichtgeschützt, kann sich länger halten und der Geschmack verändert sich nicht. Außerdem bezahlt man bei Flaschenwein oft mehr als die Hälfte nur für die Flasche und den Korken, nicht für die Qualität. Für den Weihnachtstisch kann der Wein einfach aus der Verpackung in eine Glaskaraffe umgefüllt werden.

Die Heimfahrt

Um der Diskussionen am Heilig Abend aus dem Weg zu gehen, „wer fährt - wer trinkt? „kann man sich jetzt schon ein Taxi vorbestellen. So erspart man sich diese Unterhaltung und der sichere Heimweg ist auch garantiert.

Notfallessen / Last Minute Rezepte

Die Horrorvorstellung – erst am Tag selbst fällt einem auf, dass man eine wichtige Zutat für das Abendessen vergessen hat einzukaufen oder, noch schlimmer, das Essen verbrennt im Ofen. Da muss schnell etwas Neues gezaubert werden. Für den, hoffentlich nicht eintreffenden Fall, gibt es hier ein paar Rezepte ohne langes Kochen und mit Zutaten, die es normal in jedem Haushalt.

Musik

Diese Arbeit nehmen wir Euch ab – Ihr müsst keine Weihnachtslieder Playlist zusammenstellen, denn bei uns laufen ab 14:00 Uhr non-stop die besten Weihnachtshits aller Zeiten!