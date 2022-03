Chefdirigent der Münchner Philharmoniker entlassen

Oberbürgermeister Dieter Reiter macht ernst und feuert den Chefdirigenten der Münchner Philharmoniker Waleri Gergijew. Reiter hatte von dem 68- jährigen Russen eine klare Stellungnahme gegen den Krieg in der Ukraine gefordert. Dieser Forderungen war Gergijew bis heute nicht nachgekommen, weshalb er von seinem Dienst an der Philharmoniker entlassen wurde. Der Chefdirigent hat in der Vergangenheit nie ein Geheimnis aus seiner Freundschaft zum russischen Präsidenten Wladimir Putin gemacht.