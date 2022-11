Chiemgau: Festnahme im Mordfall Hanna

Wende im Mordfall Hanna. Die Ermittler der Sonderkommission haben am Wochenende einen Tatverdächtigen festgenommen. Laut Polizei ist er 18 bis 21 Jahre alt und kommt aus dem südlichen Landkreis Rosenheim. Er steht unter Mordverdacht. Weitere Details nennt die Polizei nicht. Auf seine Spur sind die Ermittler wohl durch Zeugenhinweise gekommen. Zuletzt war öffentlichkeitswirksam in der Sendung „Aktenzeichen XY“ um Hinweisen gebeten worden. Die 23-jährige Hanna war in der Nacht auf den dritten Oktober nach einem Discobesuch tot im Fluss Prien gefunden worden.