Christbäume für Landsberg gesucht

Lebkuchen im Supermarkt, die ersten Wetterorakel rätseln schon über Schnee und auch hier in Landsberg scheint Weihnachten schon bald vor der Tür zu stehen. Die Stadt sucht nämlich jetzt schon mal Christbäume. In der ganzen Stadt sollen die an öffentlichen Plätzen aufgestellt werden und da hat es Tradition, dass sie aus der Region kommen. Deshalb bittet die Stadt die Landsberger um Christbaumspenden. Wer seinen Christbaum aus dem eigenen Garten an die Stadt spenden möchte, kann sich direkt an den Bauhof wenden. Das geht per Mail an bauhof@landsberg.de oder telefonisch 08191 / 128 414.