Christbaum-Entsorg-Aktionen

Wohin mit dem ausgedienten Christbaum? Wer ihn nicht selbst kompostieren kann, für den bieten viele Vereine in Stadt und Land spezielle Abholaktionen an. Alles rund um’s Thema – hier:

Zuallererst: Bevor der Baum entsorgt wird, muss er komplett „abgeschmückt“ werden – also ohne Deko- Schmuck- oder Lametta-Reste. Außerdem darf der alte Christbaum nur zu den angegebenen Zeiten vor die Tür oder an die jeweiligen Stellen gelegt werden, sonst droht ein Bußgeld. Für einen Baum sind das in Bayern 50 Euro, bei mehreren sogar bis zu 320 Euro.

Wie Ihr Euren Christbaum ohne Bußgeld bei Euch in der Nähe entsorgen könnt – hier die wichtigsten Infos:

Stadt und Landkreis Fürstenfeldbruck

Ausgediente Christbäume können im Landkreis Fürstenfeldbruck an allen großen Wertstoffhöfen zu den üblichen Öffnungszeiten kostenlos abgegeben werden. Außerdem könnt Ihr die Bäume auch von Donnerstatg, 2. Januar bis einschließlich Samstag, 11. Januar 2020 jeweils Montag bis Freitag zwischen 8 und 18 Uhr sowie Samstag zwischen 8 und 12 Uhr an folgenden Gartenabfallsammelstellen abgeben: Fürstenfeldbruck, Frühlingsstraße; Fürstenfeldbruck, Senserbergstraße; Fürstenfeldbruck, Tulpenstraße; Fürstenfeldbruck, Waldfriedhof; Germering, Schmiedstraße; Olching, Olchinger See; Puchheim-Bahnhof, Zweigstraße; Puchheim-Ort, Feuerwehrhaus sowie Hattenhofen, Am Sportfeld.

Stadt Germering

Die Stadt Germering und der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises sammeln die ausgedienten Christbäume ohne Lametta oder anderen Schmuck an den bekannten Sammelstellen – abgeholt werden sie dann vom städtischen Bauhof. Bitte die Bäume nicht zerschneiden, da lose Äste das Einsammeln unnötig behindern und die Bäume bist spätestens 12. Januar 2020 ablegen.

Außerdem ist der Gartenabfallcontainer im Wertstoffhof an der Schmiedstraße für die Entsorgung der Weihnachtsbäume vom 02.01.2020 bis 11.01.2020 geöffnet. Danach können die Bäume noch an den großen Wertstoffhöfen zu den gewohnten Öffnungszeiten abgegeben werden.

Stadt Puchheim

Vom Weihnachtsschmuck befreite Christbäume können zu den üblichen Öffnungszeiten am großen Wertstoffhof in der Dieselstraße 3 abgegeben werden. Oder von Donnerstag, dem 2. Januar 2020 bis Samstag, den 11. Januar 2020 an den Gartenabfallsammlungsstellen Zweigstraße (Puchheim-Bahnhof) und Feuerwehrhaus (Puchheim-Ost).

Wenn Ihr darauf keine Lust habt, könnt Ihr gegen eine kleine Spende Euren Christbaum auch von den Puchheimer Pfadfinder am Samstag, 11. Januar 2020 von 08:00 bis 19:00 Uhr abholen lassen. Eine Hälfte des Erlöses der Sammelaktion kommt der Jugendarbeit der Pfadfinder in Puchheim zu Gute, die andere Hälfte geht an den e.V. Seniorenhilfe LichtBlick. Wenn Ihr Rückfragen habt, bitte an Herr Walk: 0176 – 43 35 11 63 oder cba@dspg-puchheim.de. Wenn Ihr am Abholtag nicht zuhause seid, stellt den Baum einfach vor Euer Haus oder an die Straße. Und bitte kein Geld an den Baum binden!

Stadt und Landkreis Starnberg

Zur Entsorgung von Weihnachtsbäumen stehen Euch die Grüngutcontainer auf den Wertstoffhöfen im Landkreis zur Verfügung. Es sollten nach dem Abschmücken der Bäume keine Dekorationsreste in den Bäumen belassen werden, insbesondere keine Drähte und kein Lametta. Bitte nach Möglichkeit vor Anlieferung am Wertstoffhof die Äste entfernen. So können die Container besser ausgelastet werden und es steht mehr Platz zur Befüllung zur Verfügung. Wenn Ihr Euren ausgedienten Christbaum kompostiert haben wollt, könnt Ihr ihn gegen eine gewichtsabhängige Gebühr in die Kompostieranlage in Hadorf bringen.

Zudem sammelt die Freiwillige Feuerwehr Percha am Dienstag, den 7. Januar 2020 ab 18:00 Uhr eure ausrangierten Christbäume in Percha ein. Dafür solltet Ihr Euch bis spätestens Samstag, den 4. Januar 2020 anmelden. Das geht per Ansage auf dem Anrufbeantworter: 08151 – 28765 mit Angabe von Name, Adresse und Telefonnummer und wo der Baum zu finden ist; oder per Mail an christbaum@feuerwehrpercha.de.

Gemeinde Herrsching

Die Freiwillige Feuerwehr Herrsching holt gegen eine Spende von 5,00 Euro auch Euren von Schmuck und Lametta befreiten Christbaum am Samstag, den 11. Januar 2020 ab 09:00 Uhr ab. Für die Aktion könnt Ihr Euch bis zum 9. Januar 2020 anmelden – alle weiteren Infos zur Abholung findet Ihr hier.

Gemeinde Gilching

Ausgedienten Christbäume könnt Ihr am Samstag, den 11. Januar und am Samstag, dem 18. Januar 2020 jeweils zwischen 09:00 und 16:00 Uhr an der Grüngutlagerfläche in der Herbststraße kostenlos entsorgen. Die Christbäume werden vor Ort gehäckselt. Christbaumschmuck (insbesondere Lametta) muss entfernt sein, ansonsten kann eine Abnahme nicht erfolgen.

Oder Ihr lasst Euren Baum an genau diesen beiden Samstagen von der Jugendfeuerwehr Gilching einsammeln. Das geht gegen eine kleine Spende von 5,00 Euro, mit der die Jugendarbeit der Feuerwehr unterstützt wird. Dafür am einfachsten unter der Homepage: www.feuerwehr-gilching.de für eine Terminabsprache anmelden.

Gemeinde Berg

Am Samstag, den 11. Januar 2020 veranstaltet die Jugendfeuerwehr Berg wieder ihre Christbaumsammelaktion. Gegen eine kleine Spende wird auch Euer Baum zwischen 10:00 und 16:00 Uhr abgeholt. Dafür müsst Ihr Euch bitte hier online anmelden oder am Tag der Abholung anrufen: 08151 – 55 112.

Stadt und Landkreis Landsberg

Für die Entsorgung von Christbäumen stehen auf allen betreuten Wertstoffhöfen Grüngutcontainer zur Verfügung. Die Bäume müssen hierfür frei von Lametta und Christbaumschmuck sein. Bitte kürzt größere Bäume auf eine Länge von circa einen Meter, da es ansonsten bei der Leerung der Container zu Problemen kommt.

Ihr könnt Euren Christbaum auch kompostieren lassen. Dafür einfach den Baum am Kompostplatz Abfallwirtschaftszentrum Hofstetten in der Westerschondorfer Straße oder in Kaufering am Recyclinghof abgeben.

Gemeinde Dießen

Die Wasserwacht Dießen sammelt am Samstag, den 11. Januar 2020, Chirstbäume ein. Benötigt wird eine Banderole für vier Euro. Diese werden bis zum 4. Januar in der Aral-Tankstelle, im Autohaus Schürer, in der Tankstelle Hirschauer, im Schreibwarenladen Wagner und Gabi’s Kaufladen in Riederau verkauft.

Gemeinden Schondorf & Greifenberg

In Schondorf und Greifenberg holt die Wasserwacht Eure Bäume zu einer umweltfreundlichen Entsorgung am Sonntag, den 12. Januar 2020 ab.

Würmtal

In Gauting ist die Freiwillige Feuerwehr mit ihrer Jugendfeuerwehr unterwegs und holt am Montag, den 6. Januar, am Samstag, den 11. Januar und am Sonntag, den 12. Januar 2020 für die Ortsteile Gauting und Königswiesen ausgediente Christbäume ab. Für die Abholaktion könnt Ihr Euch online unter www.feuerwehr-gauting.de oder telefonsich unter 089 – 890 549 09 (AB) anmelden. Das ganze passiert gegen einen Kostenbeitrag von 5,00 Euro. Rückfragen bitte an: christbaumaktion@feuerwehr-gauting.de. Im Ortsteil Buchendorf führt die Freiwillige Feuerwehr Buchendorf am Samstag, den 11.01.2020 die Christbaumabholung durch.

Für Stockdorf, Krailling, Planegg und Gräfelfing stehen die EJW und KJP zur Verfügung. Dort werden die Bäume auch am Samstag, den 11. Januar 2020 gegen eine Spende von 4,00 Euro abgeholt. Anmelden könnt Ihr Euch dafür hier.

Stadt und Landkreis Dachau

In der Stadt Dachau selbst können die Christbäume bei allen Recyclinghöfen abgegeben werden, ohne ihn vorher zu zerkleinern. Dort gehört er dann zu den Gartenabfällen.

Ein ganz besonderer Tipp der Abfallberaterin Barbara Mühlbauer-Talbi aus Dachau ist aber noch: Klein geschnittene Äste können Eure Pflanzen als Art Kälteschutz über den Winter bringen. Zerkleinert können sie auch in die Biomülltonne.

Im Landkreis habt Ihr die Möglichkeit, Euren alten Christbaum bei den Recyclinghöfen kostenlos zu entsorgen.

Stadt und Landkreis Ebersberg

Im Landkreis Ebersberg veranstaltet die „Junge Union“ auch heuer am Samstag, den 11. Januar 2020 wieder eine Christbaumsammelaktion. Die abgeschmückten Christbäume solltet Ihr bereits am Freitagabend an möglichst sichtbaren und gut zugänglichen Stellen abgelegt haben. In der Stadt Ebersberg sollten die Bäume möglichst an den größeren Straßen bis 7 Uhr abgelegt werden. Dort werden sie dann kostenlos abgeholt – Spenden werden aber natürlich auch gerne angenommen.

Stadt Grafing

In Grafing könnt Ihr die Bändchen in einem der folgenden Geschäfte erworben: Fotostudio Blechschmidt, Buchhandlung Braeuer, Bäckerei Kreitmeier, Huber Optik, Weinhaus Grafing, Metzgerei Saißreiner, Schuhhaus Koppitz, Metzgerei Kammerloher und Metzgerei Heimann. Das Bändchen kostet wie im vergangenen Jahr 3,00 Euro. Der Erlös kommt einer Jugendeinrichtung zu Gute. Sammelgebiet ist das Stadtgebiet, Sackgassen können nicht angefahren werden. Die JU Grafing bittet darum, Sammelstellen zu bilden. Die Bäume werden zu Hackschnitzeln verarbeitet und im Landkreis zur Wärmegewinnung verwendet. Nähere Infos findet Ihr hier .

Gemeinde Vaterstetten

In Vaterstetten solltet Ihr dafür bis Freitag, den 10. Januar 2020 für 3,00 Euro ein Bändchen an einer der Verkaufsstellen erwerben. Diese sind in Vaterstetten die Autowerkstatt Theo Bader (Dorfstraße 10) sowie in Baldham das Geschäft WM Sport & Trends GmbH (Karl-Böhm-Straße 80). Die Bändchen müssen anschließend gut sichtbar an der Baumspitze angebracht werden. Es können nur Bäume eingesammelt werden, die ein Bändchen aufweisen und dadurch angemeldet sind. Eingesammelt werden die Bäume dann am 11. Januar 2020. Durch die von Jahr zu Jahr steigende Nachfrage kann es vorkommen, dass einige Bäume erst am Sonntag, den 12. Januar 2020 abgeholt werden. Bei Fragen steht Korbinian Ederer telefonisch unter 0176 – 45 50 98 57 oder per E-Mail unter korbinian.ederer@ju-vaterstetten.de zur Verfügung. Der Erlös der Christbaumsammelaktion kommt wohltätigen Zwecken zu Gute.

Markt Schwaben

Die Nachwuchspolitiker bieten in Markt Schwaben am 11. Januar 2020 einen Abholdienst der am Straßenrand abgelegten Bäume an. Ein Band zum Preis von 3,00 Euro könnt ihr im Wirtshaus im Oberbräu (Marktplatz 25) erwerben.

Gemeinde Pliening

Dort sammelt die JU die Christbäume kostenlos ein, Spenden sind jedoch erwünscht. Dabei werden die Ortsteile Pliening, Gelting und Ottersberg angefahren. Der Ortsverband bittet darum, die Christbäume möglichst an Sammelplätzen am Straßenrand zu deponieren.

Gemeinde Oberpframmern

Die JU-Mitglieder sammelt Eure ausgedienten Christbäume am Samstag, 11. Januar 2020 ab 08:30 Uhr in Oberpframmern ein. Diese sollen nach Möglichkeit sichtbar vor die Haustüre oder am Straßenrand abgelegt werden. Auch dort ist der Service kostenfrei, aber Spenden willkommen.

Gemeinde Aßling

Zum ersten Mal sammelt die JU auch in Aßling die Bäume ein. Dafür ist eine vorherige Anmeldung beim Ortsvorsitzenden Andreas Wieser unter 0157 87 45 65 03 oder per Mail an andreas.wieser1@web.de notwendig. Der Service ist kostenfrei. Spenden sind aber dort willkommen. Der Baum sollte sichtbar am Straßenrand aufgestellt werden.

Gemeinde Poing

Wie jedes Jahr werden auch diesmal die ausgedienten Christbäume wieder kostenlos vom Poinger Baubetriebshof nach Heilig Drei Könige abgeholt. Die Abholung erfolgt in Absprache mit dem Baubetriebshof der Gemeinde ab Donnerstag, den 9. Januar 2020. Bitte legt bis Mittwoch Abend die Christbäume gut sichtbar, ohne Verkehrsbehinderung an der Straße beziehungsweise den bekannten Sammelstellen bereit. Im Wohngebiet W 4 bitte die Christbäume möglichst an der Claudiusstraße beziehungsweise der Tacitusstraße bereitlegen, im Wohngebiet W5 sind die Sammelstellen an der Wilhelm-Hauff-Straße, der Gebrüder-Grimm-Straße, der Michael-Ende-Straße, der Dornröschenstraße, der Rotkäppchenstraße und der Schneewittchenstraße. Im Wohngebiet W6 bitte die Christbäume an den Sammelstellen der Schwanenstraße, der Salamanderstraße, der Forellenstraße und der Hechtstraße zur Abholung bereitlegen.

Stadt und Landkreis Freising

In Freising könnt Ihr Eure Christbäume kostenlos am Wertstoffhof in der Parkstraße 19 in Freising abgeben. Dies ist seit dem 27. Dezember 2019 bis einschließlich dem 25. Januar 2020 zu den üblichen Öffnungszeiten möglich. Zwischen dem 7. und 24. Januar 2020 wird auch die Kompostieranlage Entsorgungs- und Verwertungs GmbH Eggertshofen eine kostenlose Christbaum-Abgabe zu den üblichen Zeiten anbieten.

Gemeinde Neufahrn

Alle abgeschmückten Christbäume, die am Montag, den 13. Januar 2020 gut sichtbar auf den Gehwegen in Neufahrn abgestellt sind, werden von den Mitarbeitern des gemeindlichen Bauhofes eingesammelt, gehäckselt und als Mulchmaterial verwendet.

Stadt und Landkreis Erding

In Erding sind verschiedene Recyclinghöfe für die Entsorgung Eurer abgeschmückten und zerkleinerten Christbäume zuständig. Diese könnt Ihr zu den jeweiligen Öffnungszeiten vorbei bringen und kostenlos abgeben. Welche das genau sind, erfahrt Ihr auf der Website des Landkreises Erding.

Zudem holt das Jugendrotkreuz Erding im Stadtgebiet Erding, Moosinning und Eichenried sowie Neuching Euren Christbaum am Samstag, den 11. Januar 2020 von 08:30 bis 16:00 Uhr ab. Die gewünschte Spende beträgt 5,00 Euro. Das Geld kommt aber den Gruppen des Jugendrotkreuzes Erding für soziale Aufgaben, Ausflüge und Aktionen zu Gute. Anmelden könnt Ihr Euch online hier oder telefonisch unter 08122 / 97 62 -31 sowie per Fax: Einfach den Flyer ausdrucken und ausgefüllt an die 08122 / 97 62 -14 schicken. Anmeldeschluss ist am Freitag, den 10. Januar 2020, 12:00 Uhr.

Stadt und Landkreis München

Auch in München sind vor allem die elf Wertstoffhöfe für die Entsorgung der Christbäume zuständig. Am besten zerkleinert in einen Sack stecken und zu den normalen Öffnungszeiten vorbeibringen. Darüber hinaus richtet der AWM 21 Sammelstellen verteilt über das Stadtgebiet ein: Am 7., 8. und 9. Januar 2020 zwischen 08:00 und 17:00 Uhr nehmen hauptsächlich Schulen, wie das Thomas-Mann-Gymnasium oder die Giesinger Grundschule die Bäume entgegen. Eine Liste mit allen Schulen und weitere Infos findet Ihr hier.

Ihr könnt Euren alten Christbaum aber auch abholen lassen. Das macht die JU München West am Samstag, den 11. Januar 2020 zwischen 09:00 und 19:00 Uhr gegen ein Spende ab 4,00 Euro. Der Service gilt in folgenden Stadtteilen: Allach-Untermenzing, Aubing-Lochhausen-Langwied-Freiham-Neuaubing, Pasing-Obermenzing, Laim, Neuhausen-Nymphenburg-Gern und Moosach. Dafür könnt Ihr Euch auf der Website: http://christbaumabholaktion.de/ anmelden.

Stadt und Landkreis Augsburg

In Augsburg habt Ihr die Möglichkeit, Euren abgeschmückten Christbaum bei den Wertstoff- und Servicepunkten des AWS in der Johannes-Haag Straße 29, dem Holzweg 32 oder der Deponie Augsburg-Nord im Oberen Auweg 11 kostenfrei abzugeben. Wenn Ihr dafür keine Zeit habt, könnt Ihr Eure ungekürzten und komplett von Schmuck und Lametta befreiten Christbäume an einem gut zugänglichen Platz an der Anfahrtsstraße bereitstellen. Diese werden dann ab dem 7. Januar 2020 grundsätzlich am Leerungstag der braunen Tonne von einem separaten Fahrzeug eingesammelt.