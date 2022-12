Sie war eine Legende in der Musikwelt. Jetzt ist die Fleetwood Mac Sängerin Christine McVie im Alter von 79 Jahren verstorben. Noch bis kurz vor ihrem Tod ist die Sängerin mit ihrer Band aufgetreten. Im Jahr 1998 wurde sie in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. McVie ist laut Angaben ihrer Familie friedlich im Krankenhaus verstorben.