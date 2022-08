Coden & Kicken

Coden und Kicken heißt es in den Sommerferien hier an der Sportschule Oberhaching. Am 12. September, dem letzten Ferientag, findet hier ein großes Sommerevent statt – und das verbindet mal eben Programmier-Workshops mit Fußballtraining. Eingeladen sind alle Jungs und Mädchen zwischen elf und 18 Jahren. Sie programmieren dann erst zusammen mit richtigen IT Experten ihre erste eigene Website. Und damit auch die Bewegung nicht zu kurz kommt, wird danach professionell mit lizenzierten Fußballtrainern trainiert. Vielleicht verraten sie auch den ein oder anderen coolen Trick mit dem Ball:) Insgesamt können bis zu 150 Jugendliche kostenlos mitmachen – noch bis Mitte August können sie sich anmelden.



Hier der Link zur Anmeldung:

https://www.bfv.de/der-bfv/events-und-aktionen/kicken-meets-coden