Coldplay kündigen neues Album an

Lange hatten die Fans gerätselt – jetzt haben die vier Briten von Coldplay bestätigt: Es kommt ein neues Album. „Music Of The Spheres“ wird es heißen und soll am 15. Oktober erscheinen. Produziert hat das Album der Schwede Max Martin – aus dessen Feder stammen zahlreiche Hits, von unter anderem den Backstreet Boys, Britney Spears oder Pink. Mit „Higher Power“ haben Coldplay ja zuletzt eine erste Single veröffentlicht und erwartungsgemäß die Charts erobert. Wir sind deshalb gespannt, was das Album noch so bereithält.