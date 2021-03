Coldplay: Neue Merch-Kollektion will Bäume pflanzen

Haben sich Coldplay da ein Vorbild am Starnberger Schüler Felix Finkbeiner genommen? Der hatte ja 2007 die Jugendinitiative Plant-for-the-Planet gegründet – eine Million gepflanzte Bäume waren das Ziel. Das hat der Schüler aber so schnell erreicht, dass man das Ziel auf eine Milliarde aufgestockt hat. Und auch Coldplay beteiligen sich jetzt am Umweltschutz – sie haben sich mit einer Umweltorganisation zusammengetan und eine T-Shirt Kollektion herausgebracht. Ein Motiv für jedes Album der Band – und für jedes verkaufte T-Shirt wird ein Baum gepflanzt.