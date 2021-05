Coldplay performen neuen Song „Higher Power“

Die Spannung steigt – die Britpopper von Coldplay haben eine neue Single in den Startlöchern. „Higher Power“ heißt sie und an diesem Sonntag wird die Band den Song das erste Mal live performen. Und zwar bei American Idol – der US-Version von „Deutschland sucht den Superstar“. Die Sendung hat am Sonntag nämlich extra einen „Coldplay-Tag“ arrangiert – alle Teilnehmer werden also auch einen Song der Briten performen. Damit aber nicht genug – Coldplay Frontmann Chris Martin wird an dem Tag auch als Coach mit dabei sein und den Sängern Tipps geben, wie man die Lieder seiner Band richtig singt.