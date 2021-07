Coldplay: „Sind keine coole Band“

Sie sind eine der größten Bands der Welt – aber cool? Nein, das sind sie sicher nicht. Das sagen jedenfalls die vier Jungs von Coldplay über sich selbst. In einem Interview haben sie jetzt erzählt, dass sie sich nicht als die coolste Band der Welt sehen. Ihre Kinder seien mittlerweile in einem Alter, in dem sie ihre Väter eh nicht cool fänden – egal was sie machten, so die Band. Grundsätzlich kann es den vier Briten aber auch recht egal sein, wieviele Leute sie cool finden oder nicht – die nächste Stadion-Tour wird sicher wieder ausverkauft sein.