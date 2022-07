Die Münchner Feuerwehr kämpft in der Integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst aktuell mit Computer-Problemen. Medienberichten zufolge gibt es Probleme beim Aufnehmen der Einsätze. Leistellen-Mitarbeiter müssen ankommende Notrufe händisch aufschreiben. Wer in Stadt und Landkreis München die 112 wählt, muss aktuell also mit längeren Wartezeiten rechnen. Laut Feuerwehr wird unter Hochdruck an der Lösung des Problems gearbeitet.