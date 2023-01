Coole Ausflugstipps für die ganze Familie

Das Schokoland in Rott am Inn

Die Confiserie Dengel in Rott am Inn produziert und verkauft mehr Schokoladen- und Pralinensorten, als Ihr euch erträumen könnt. Jeder Schokoliebhaber sollte zumindest einmal dort gewesen sein. Im Schokoland gibt es einen großen Abenteuerspielplatz, auf dem sich die kleinen Schokomonster auspowern können. Das Highlight an dem Schokoland ist eine Führung, bei der Groß und Klein lernen, wie aus der Kakaobohne vom Baum eigentlich so unglaublich leckere und süße Schokolade entsteht. Wer die Schokoladenwelt gerne einmal besichtigen möchte, kann sich hier anmelden.

Die Leutascher Geisterklamm

Eine Wanderung ist ein ausgezeichneter Weg sich und die ganze Familie auszupowern. Auf der Leutascher Geisterklamm hat man dazu einen wunderschönen Panoramaausblick über die Berge und Schluchten, direkt an der bayrisch-österreichischen Grenze. Der Weg beinhaltet auch einige Brücken und für die Entdecker und Spukfreunde unter euch gibt es auf dem ganzen Weg verteilt Infotafeln zur Geschichte und Sage über die Klamm.

Der Archäologiepark im Altmühltal

Im Altmühltal kann man eine unglaubliche Menge an Wissen aufsaugen. Vom Leben der Eiszeit-Bewohner bis zu den Kelten lernt Ihr dort alles über das Leben der Menschen vor unserer Zeit gab. Die 18 Stationen voller Fakten sind auf einem 39 Kilometer langen Radweg verteilt und laden so zu einer perfekten Fahrradtour für die ganze Familie ein.

Eine Wanderung zur Kneifelspitze in Berchtesgaden

Natur, Alpenpanorama und Hütte zum Stärken. All das findet Ihr auf der Kneifelspitze in Berchtesgaden. Mit 1.189 ist die Wanderung zur Kneifelspitze und zur Paulshütte ein lustiger und kurzer Ausflug für die ganze Familie. Ca. eineinhalb Stunden wandert Ihr zur Hütte und könnt euch dann für den Abstieg noch mal ordentlich stärken. Der Panoramablick lädt dazu ein, sich etwas länger auf der Spitze aufzuhalten und die Berchtesgadener Alpen zu betrachten.

Der BergTierPark in Blindham

Der Tierpark im bayrischen Alpenvorland ist ein wundervolles Ziel für Erwachsene und Kinder. Das Erkunden des Parks und der Tiere verbindet sich mit einem einmaligen Panoramablick auf die Alpen. Für die kleineren flinken Mäuse, die zu Besuch kommen, steht das SpielStadl zum Austoben bereit. Der Eintritt kostet euch pro Person zwischen 7 und 8 Euro und ist es definitiv wert.

Der botanische Garten in München-Nymphenburg

Der botanische Garten in Nymphenburg ist mit 21,20 Hektar Fläche einer der größten und bedeutendsten botanischen Gärten der Welt. Jährlich kommen ca. 350.00 Besucher, um die rund 19.600 verschiedenen Arten und Unterarten zu bestaunen. Für Erwachsene kostet der Eintritt zwischen 3,50 – 4 € und Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren kommen sogar kostenlos rein.

Das Deutsche Museum in München

Im Deutschen Museum in München warten 19 neue Ausstellungen nur darauf, von den Entdeckern in und um München erkundet zu werden. Von der Raumfahrt über die Robotik bis hin zur Gesundheit könnt Ihr alles Mögliche an Wissen erlernen. Vor allem könnt Ihr Nachbauten der Weltraumraketen bestaunen und euch sogar ans Steuer setzen. Für wissbegierige Entdecker auf jeden Fall einen Besuch wert.