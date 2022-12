Coole Secondhand Geschenke

Nur noch 3 Tage bis Heiligabend. Da werden jetzt in den nächsten Tagen natürlich noch mal die Einkaufsläden geplündert, die letzten Geschenke gesucht. Aber, es muss tatsächlich gar nicht immer das neueste und teuerste sein. Nein, der Trend geht immer mehr zum Secondhand-Geschenk. Laut einer neuen Studie vom Handelsverband Bayern sind 40 Prozent der Deutschen offen dafür, auch etwas Secondhand, also schon gebraucht zu kaufen.

Spart Geld und ist sogar nachhaltig, also eigentlich Win-Win, wenn man etwas Schönes findet. Aber, was bietet sich überhaupt dafür an? Weil manches kann man ja einfach nicht gebraucht kaufen.