Wegen des Coronavirus und der aktuellen Lage muss der „Abend der offenen Tür“ an der Staatlichen Realschule Dachau leider entfallen. Das hat die Stadt mitgeteilt. Er hätte am Mittwoch ab 17 Uhr stattfinden sollen.Der anschließende Informationsabend zum Übertritt in die 5. Klasse für das kommende Schuljahr findet nach derzeitigem Stand wie geplant ab 19 statt.