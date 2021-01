Corona Schnelltests mit gutem Zweck

Der Impfstoff ist da, ein Licht am Ende des Corona-Tunnels ist endlich zu sehen. Doch bis wir den Kampf gegen die Pandemie gewonnen haben brauchen wir weiterhin Tests, Tests, Tests. Und ein Zahnarzt in München kümmert sich nicht nur um die Zähne seiner Patienten, er bietet auch seit Dezember Corona-Schnelltstests an. Dieser Zahnarzt heißt Dr. Gerald Heigis und hat eine Praxis in München. Ein Test pro Person kostet 30 Euro und richtig cool: von dem Geld gehen 5 Euro an die lokale krisengebeutelte Gastronomie oder an ein betroffenes Fitnesscenter. Die Standorte zu den Schnelltests von Dr. Gerald Heigis sind:

Coronateststelle MEX Bar Lounge

St.-Bonifatius-Straße 2a

81541 München

Öffnungszeiten: Täglich 8 – 18 Uhr

Coronateststelle München-Zentrum

Schillerstraße 11a

80336 München

Öffnungszeiten: Täglich 10 – 20 Uhr

Coronateststelle am Viktualienmarkt

Frauenstraße 12

80469 München

Öffnungszeiten: Täglich 10 – 18 Uhr