Corona Tests für alle in Bayern

Schon bald soll sich jeder in Bayern kostenlos auf das Corona-Virus testen lassen können – kostenfrei und auch ohne Symptome. Die Kosten für den Massentest übernimmt der Freistaat Bayern.

Einzelheiten will Gesundheitsministerin Melanie Huml am Mittwoch bekanntgeben.

Damit ist Bayern das erste deutsche Bundesland, das kostenlos Tests für alle zur Verfügung stellt.