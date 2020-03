Darf ich meiner Großmutter Einkäufe vorbeibringen? Darf ich noch mit Kollegen zur Arbeit fahren? Und brauche ich jetzt einen Passierschein? Durch die Ausgangsbeschränkungen in Bayern sind viele Menschen verunsichert, was noch erlaubt ist und was nicht. Das bayerische Innenministerium hat daher nun eine umfangreiche Seite eingerichtet, wo alle diese Fragen beantwortet werden. Diese findet Ihr hier.