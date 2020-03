Coronavirus: Großveranstaltungen bis 19. April verboten

Nun ist es offiziell. Die bayerische Staatsregierung verbietet alle Veranstaltungen bis einschließlich Sonntag, 19. April. Das Gesundheitsministerium wurde beauftragt, solche Großveranstaltungen bis zum Ende der Osterferien zu untersagen, teilte die Staatskanzlei nach der Kabinettssitzung am Dienstag in München mit. Ministerpräsident Söder sagte, dass bei Veranstaltungen mit 500 bis 1.000 Besuchern die örtlichen Behörden Risikobewertungen vornehmen sollen. Weitere Absagen stehen also im Raum. Die meisten Eventlocations und Veranstalter warten gerade noch auf die konkreten behördlichen Anweisungen und werden dann erst mitteilen, wie es bei ihnen weitergeht.

Diese Auswirkungen wird es aber wohl in unserer Region geben:

Schulen:

Ministerpräsident Söder betonte, dass es aktuell keine allgemeinen Schulschließungen geben wird. Es bleibt beim bisherigen Vorgehen, nur Schulen zu schließen, wenn es dort einen Coronafall gibt. Aktuell sind 52 von über 2.000 Schulen in Bayern geschlossen.

Staatlichen Theater, Konzertsäle und Opernhäuser: Diese sind ab Mittwoch, 11. März, bis zum 19. April geschlossen. Die Staatsoper in München wird trotzdem ausgewählte Stücke aufführen - vor lleren Rängen. Stattdessen können Zuschauer dann per Livestream oder Video-on-Demand die Aufführungen anschauen können. Die Oper will den Online-Spielplan in Kürze auf ihrer Homepage veröffentlichen.

FC Bayern: Der FC Bayern wird seine Heimspiele gegen den FC Chelsea, Eintracht Frankfurt und Fortuna Düsseldorf wohl ohne Zuschauer austragen müssen. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür aber noch nicht.

FC Bayern Basketball: Auch der FC Bayern Basketball wird seine Heimspiele im Audi Dome wohl ohne Zuschauer austragen müssen. Auf der Homepage heißt es: „Was (das Verbot) für den weiteren Spielbetrieb des Deutschen Meisters bedeutet, wird derzeit mit den Gremien und Behörden erörtert.“

Olympiapark München: Hier werden wohl gleich mehrere Konzerte in der Olympiahalle abgesagt werden müssen. Die Olympiapark GmbH befindet sich noch in Gesprächen mit Behörden und Veranstaltern. Santana hat seine Europatour nun komplett abgesagt. Er sollte eigentlich am 22.03. in der Olympiahalle spielen. Die Tickets können an den VVK-Stellen, an denen Ihr sie gekauft habt, zurückgegeben werden.

Circus Krone: Der Zirkus wird für seine eigenen Vorstellung nun nicht mehr als 999 Tickets verkaufen, wie uns auf Anfrage mitgeteilt wurde. Wie es mit den Fremdveranstaltungen im Circus Krone Bau weitergehen wird, ist noch unklar. Vermutlich werden die Vorführungen verschoben.

Veranstaltungsforum Fürstenfeld: Der Fürstenfelder Ostermarkt (13.-15.03.), die Internationale Erlebniswelt Fliegenfischen (28./29.03.), der Ballettwettbewerb (02.-05.03.) und die Noche Latina (21.03.) wurden abgesagt. Wo ein Vorverkauf stattgefunden hat, können bereits gekaufte Karten an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

St. Patrick's Day Parade München: Die große Parade am Samstag, den 14.03. ,wurde abgesagt. Ausgerechnet beim 25-jährigen Jubiläum.

Stadthalle Germering: In den Orlandosaal passen zwar über 1.000 Besucher. Bei den Veranstaltungen bis Ostern liegen die Ticketverkäufe aber darunter. Die Stadthalle geht daher Stand heute (10.03.) davon aus, dass die Veranstaltungen alle durchgeführt werden.

Fridays for Future Demos: Eigentlich war am Freitag, den 13.3., ein großer Klimastreiktag in ganz Bayern geplant. Nach unseren Informationen sollen nun viele Demos abgesag werden, so zum Beispiel in München und Dachau. Auch in Fürstenfeldbruck steht eine Absage nach unseren Informationen im Raum.

Deutsches Theater: Auf der Homepage heißt es noch, dass alle Veranstaltungen nach Absprache mit den Behörden wie geplant stattfinden. Allerdings stammt die Nachricht einen Tag vor dem Beschluss des Kabinetts zum Großveranstaltungsverbot.

Diskotheken: Es gibt nicht viele Clubs, in die auf einmal über 1.000 Personen reinpassen. Großclubs wie das Neuraum in München waren bisher nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Es wäre aber denkbar, dass die Clubs einfach nicht mehr als 999 Besucher einlassen werden und so den Betrieb immerhin eingeschränkt aufrechterhalten können.

Muffathalle: Die Verantwortlichen warten noch auf eine genaue Mitteilung von behördlicher Seite. Aber es könnten wohl mindestens fünf bis sechs Konzerte abgesagt werden.

Löwenbräukeller München: Beim Starkbierfest im Löwenbräukeller passen keine 1.000 Menschen rein. Die Betreiber warten nun die offizielle Mitteilung der Gesundheitsbehörden ab und wird dann entscheiden, wir es mit dem Starkbierfest, dass an mehreren Tagen gefeiert wird, weitergeht.

Tonhalle München: Der Betreiber verweist auf der Homepage nur auf den Beschluss der Staatsregierung. Ob ein Konzert ausfällt oder nicht, müssen sich die Besucher von den Veranstaltern selbst erfragen.

Zenith München: Auch hier müssen wohl die Konzerte abgesagt werden (z.B. Avril Lavigne). Genauere Infos sind auf der Homepage nicht verfügbar. Zuschauer müssen sich wohl mit den Veranstaltern direkt in Kontakt setzen.