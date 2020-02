Die meisten der 14 Coronapatienten in Bayern sind gesund in ihren Alltag zurückgekehrt. Wie das bayerische Gesundheitsministerium heute mitgeteilt hat, sind drei weitere Patienten mittlerweile entlassen worden. Die vier restlichen infizierten Patienten werden in der München Klinik Schwabing behandelt. Sie seien alle klinisch stabil sowie weitestgehend symptomfrei und könnten voraussichtlich bald ebenfalls das Krankenhaus verlassen, teilte die Klinik mit.