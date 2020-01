Auf der A8 hat es in unserer Region zuletzt immer wieder teils schwere Unfälle gegeben. Die CSU Bundestagsabgeordnete Staffler fordert deshalb jetzt in einem Schreiben an Innenminister Herrmann und noch Verkehrsminister Reichhart ein zeitlich befristetes Tempolimit während des Berufsverkehrs. Das soll für die Abschnitte gelten, die besonders gefährdet sind – zum Beispiel zwischen Adelzhausen und Odelzhausen.