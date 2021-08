Die Münchner CSU will, dass die Stadtwerke München Strombojen in die Isar einsetzen. Das hat sie nun im Stadtrat beantragt. Solche Bojen sind laut dem Antrag schon in Österreich erfolgreich getestet worden. Die kleinen schwimmenden Wasserkraftwerke würden weder die Fische noch Schwimmer oder Bootfahrer beeinträchtigen und Ökostrom produzieren.