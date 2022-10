In und um München bleiben die meisten Digitalradios heute stumm. Am Münchner Olympiaturm finden voraussichtlich ab 8 Uhr Wartungsarbeiten an den Antennen für das Digitalradio DAB statt. Betroffen ist der digitale Radioempfang für sämtliche Lokalsender im Großraum München, also auch Radio TOP FM. Wir bleiben aber weiter für euch empfangbar über unsere UKW-Frequenzen und per Webstream.