Dachau: 13-Jähriger klaut Auto

Ein 13-jähriger Junge hat in Dachau ein Auto geklaut. Der Wagen war gestern nicht abgesperrt und der Schlüssel steckte. Der Teenager fuhr weg und landete schon wenig später in einem Gartenzaun. Dann flüchtete er zu Fuß. Die Polizei konnte ihn aber mithilfe von Spürhunden ausfindig machen. Der 13-Jährige hatte einen Schaden von rund 5.500 Euro verursacht und auch Drogen und ein Messer bei sich. Die Polizei versucht nun zu klären, ob der Teenager für mehrere illegale Spritztouren in der vergangenen Zeit verantwortlich war. Rechtlich belangt werden kann er dafür aber nicht, da er noch schuldunfähig ist.