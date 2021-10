Eine junge Frau soll den ehemaligen SS-Schießplatz in Hebertshausen, der zur KZ-Gedenkstätte Dachau gehört, mit einem Hakenkreuz beschmiert haben. Die 24-Jährige soll auch in einem Fahrradparkhaus am S-Bahnhof in Dachau rechtsextremistische Zeichen angebracht haben, wie die Polizei mitteilte. Nach Angaben der Ermittler soll die Dachauerin in sechs Fällen Graffitis gesprüht und die Taten teilweise eingeräumt haben.