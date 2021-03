Dachau: Anmeldungen für Sonnenäcker möglich

Wer hat noch nicht, wer will nochmal – die Anmeldezeit für die Sonnenäcker in Dachau beginnt wieder. Bis Anfang April kann man sich für einen Bifang, also einen 100 Meter langen Kartoffeldamm online anmelden. Dort kann man dann sein eigenes Gemüse anbauen und ernten oder auch einfach schöne Blumen säen. 80 Euro kostet ein solcher Garten für eine Saison. Und die gibt’s an unterschiedlichen Orten – zum Beispiel in Dachau im Lus oder auch in Bergkirchen. Alle Infos zur Aktion Sonnenäcker und wie ihr daran teilnehmen könnt, erfahrt ihr hier.

Fragen an dachauerland@steiner-michaela.de oder 08131-95466