Dachau: Asyl-Helferkreise brauchen Unterstützung

Sie kommen aus Afghanistan, dem Jemen und natürlich auch aus der Ukraine. Aktuell fliehen immer mehr Menschen vor Krieg und Armut hier in den Landkreis Dachau. Die Asyl-Helferkreise brauchen deshalb dringend mehr Unterstützung. Sie suchen Ehrenamtliche, die zum Beispiel bei der Wohnungssuche helfen oder Deutschkurse geben können. Im Dachauer Hinterland werden auch sogenannte Mobilmacher gesucht, die zum Beispiel Besuche bei Behörden oder Ärzten möglich machen. Alle Angebote findet ihr in der App FlexHero. Weitere Infos gibts beim Integrationslotsen Julius Fogelstaller: integrationslotse@lra-dah.bayern.de, oder per Telefon: 08131 / 74 18 75.