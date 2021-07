Der Landkreis Dachau bittet währenddessen um Mithilfe – im Raum Aachen werden dringend Bautrockner gebraucht, um Häuser zu trocknen und sie so wieder bewohnbar zu machen. Wer also einen Bautrockner hat und den bis mindestens Ende August zur Verfügung stellen kann, soll sich bis spätestens Dienstag an das Landratsamt Dachau wenden.

Entweder telefonisch unter 08131-74207 oder per eMail an bdl@lra-dah.bayern.de mit Angabe des Standorts und der Entfeuchtungsleitung