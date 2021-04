Dachau: „Blind Date With A Book“ in der Stadtbücherei

Endlich wieder mal auf ein Date gehen und das ganz coronakonform – und wie wäre sogar noch ein Blind Date? Das geht in der Stadtbücherei in Dachau, denn heute ist Welttag des Buches. Deshalb ist heute auch ein „Blind Date With A Book“. Man macht sich einen Termin und bei der Stadtbücherei wählt man dann schließlich aus den Lieblingsbüchern der Mitarbeiter eins aus. Die haben ihre Favoriten schön eingepackt – was drin ist wird aber nicht verraten. So kann ein Krimiliebhaber einen historischen Roman erwischen – denn Seitensprünge sind beim Lesen durchaus erwünscht.