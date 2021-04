Auch in dieser Woche gibt es wieder ein Streaming-Konzert in Dachau. Die Konzertereihe Spotlight on DAHoam bringt morgen die Dachauer Hardrockband „Boxhead“ auf die Bühne der Kaltmühle in Ampermoching. Die Rocker konnten bereits im vergangenen Jahr ein Autokonzert spielen – jetzt gibt es auch ein kostenloses Streamingkonzert. Einen Link dazu findet Ihr hier.