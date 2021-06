Ab heute wird in der Stadtbücherei in Dachau das Thema Umwelt großgeschrieben. Denn am Samstag ist der Internationale Weltumwelttag – und bis dahin läuft hier die Aktion „Wiederverwenden statt wegwerfen“. Ein wahres Paradies für Schnäppchenjäger. Die Bücherei bietet ihre Aussortierten Medien, wie Bücher und DVDs, an. Und die bekommt man für eine kleine Spende. Der Erlös wird dann genutzt, um neue Medien zu kaufen. Zudem gibt’s einige Basteltipps und Ideen zur Recycling-Kunst aus Papier.