Dachau: Crowdfunding Projekt „DAHoam“ unterstützt Veranstalter

Kein Jammern, sondern das Beste aus der Situation machen. Genau das schreibt sich das Crowdfunding Projekt Spotlight on DAHoam aus Dachau auf die Fahne. Es will Künstler und die Veranstaltungsbranche im Landkreis unterstützen – geplant sind Konzerte im Restaurant Hi Five, die dann auf Facebook gestreamt werden. Ganz gleich, ob Bands oder Comedians – alle sollen auftreten können. Den Auftakt macht die Kultband Ois Easy am 6. März. Die Konzerte sind natürlich kostenlos, wer das Projekt aber mit ein paar Euro unterstützen möchte, kann sich vorher ein Ticket kaufen. Das Geld bekommen dann die Künstler und Veranstalter.

Alle Infos findet Ihr hier.

Tickets gibt es hier.