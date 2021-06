Liebe geht durch den Magen – Toleranz und Offenheit auch. Am Samstag ist wieder Tag der offenen Gesellschaft – die Stadtbücherei ruft deshalb zu der Aktion „Dachau kocht“ auf. Ab heute können alle Hobbyköche ihre Rezepte per E-Mail an stadtbuecherei@dachau.de schicken. Das Rezept solle dafür auf ein DIN A4-Blatt geschrieben und mit Namenskürzel versehen werden. Die Rezepte werden schließlich ausgedruckt und am Samstag an alle Besucher verteilt.