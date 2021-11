Dachau: Doppeljubiläum beim Roten Kreuz

Festliche Stimmung hier beim Roten Kreuz in Dachau. Und das liegt nicht nur am alljährlichen Adventsbasar hier im Rotkreuzhaus, denn gleichzeitig feiern die Helfer auch noch doppeltes Jubiläum. Denn das Deutsche Rote Kreuz wird 100 Jahre alt und gleichzeitig feiert auch die Rettungswache in Gröbenried ihr 20-jähriges Bestehen. Neben dem Adventsbasar gibt es deswegen gleich zwei Ausstellungen, einmal zur Geschichte des Roten Kreuzes im Allgemeinen und zur Geschichte der Gröbenrieder Rettungswache im Speziellen. Die Ausstellungen gibts nur an diesem Wochenende zu sehen, jeweils von 10 bis 18 Uhr.