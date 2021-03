Dachau: Ehrenamt per App

Das passende Ehrenamt findet ihr im Landkreis Dachau jetzt ganz einfach in der Hosentasche. Denn Vereine und Organisationen können jetzt einfach bei der App Flexhero ihre Aktionen und Projekte einstellen, für die sie noch Ehrenamtliche Helfer suchen. Und die Bürger können sich dann die Aktionen aussuchen, die sie ansprechen und über einen Chat Kontakt aufnehmen. Die Angebote können auch nach Ort und Einsatzbereich gefiltert werden und werden in der kostenlosen App ausführlich beschrieben. Wer sich schon öfter engagiert hat, kann das dann in der App auch anzeigen lassen und als Engagementnachweis ausdrucken. Auch für die Organisationen ist die App kostenlos. Die können sich per E-Mail beim Landratsamt für den Registrierungslink melden.

Email für Organisationen: engagement@lra-dah.bayern.de