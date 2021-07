In Dachau war ein Einbrecher wohl besonders hungrig. Am Wochenende ist ein Unbekannter in drei Imbissbuden auf dem Parkplatz des InCenter Dachau eingebrochen. Erbeutet hat er neben Geld auch eine alte Makrele vom Vortag und einige weitere Lebensmittel. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf ein paar Hundert Euro.