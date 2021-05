In Dachau wurde letzte Nacht in zwei Arztpraxen am Ernst-Reuter-Platz eingebrochen. Laut Polizei ist der Täter über ein Vordach durch ein geöffnetes Fenster und dann mit Gewalt durch die Eingangstüren. In den Praxen soll er dann die Büros und Untersuchungsräume durchwühlt haben. Was genau er dort gesucht hat, ist bisher noch nicht klar – der Sachschaden beträgt ca. 5000 Euro. Wer Hinweise zur Tat geben kann, soll sich bitte bei der Polizei in Dachau melden.