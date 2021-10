Dachau: Esel und Hund helfen beim Trauern

Mit traurigen Nachrichten geht jeder anders um. Ganz besonders Kinder, die nahe Angehörige verloren haben. Für sie gibt es jetzt Hilfe von den Johannitern hier in Dachau. Denn auf dem Obergrashof gibt es eine ganz besondere Trauergruppe: Zwei Esel und ein Hund sind gerade für Kinder die perfekten Zuhörer. Selbstverständlich sind auch Ehrenamtliche der Johanniter vor Ort und unterstützen die Kinder oder die Familien. Wer sich dafür interessiert, kann morgen Nachmittag zu einem Schnuppertag auf den Obergrashof kommen. Der Schnuppertag findet am 22.10. von 16 bis 18 Uhr auf dem Obergrashof (Obergrashof 1, 85221 Dachau) statt. Eine Anmeldung unter 089/ 12 47 344 12 oder per Mail an lacrima.muenchen@johanniter.de ist erforderlich.